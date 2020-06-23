Fildişi Sahili'nde sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika

Fildişi Sahili'nde sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

Fildişi Sahili'nde şiddetli sağanak yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a çıktı.

Fildişi Sahili'nde şiddetli sağanak yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a çıktı.

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Ulusal basındaki haberlere göre, Anyama beldesi başta ülkenin güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında son belirlemelere göre ölenlerin sayısı 16'dan 19'a yükseldi.

En az 6 kişinin yaralandığı ve 3 bin 605 kişinin etkilendiği sellerde, 721 hane zarar gördü.

Hükümet, selden etkilenen bölgelere insani yardım yapılacağını açıkladı.

Haziran başından bu yana şiddetli yağışların etkili olduğu Abidjan bölgesinde, Divo ve Abidjan kentlerinde seller ölümlere neden olmuştu.

Fildişi Sahili'nde mayısta başlayan yağışlı dönem, genellikle temmuzun sonuna kadar sürüyor.

Fildişi Sahili, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:47 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Fildişi Sahili'nde sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika Dünya

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