Son Dakika Haberleri: Fildişi Sahili'nde Senato Hala Faaliyete Geçemedi

Fildişi Sahili'nde Senato Hala Faaliyete Geçemedi

34 dakika önce

Fildişi Sahili'nde geçen yıl düzenlenen seçimlerle üyelerinin bir kısmı belirlenen senatonun, Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın geri kalan üyeleri halen atamaması nedeniyle henüz faaliyete geçemediği bildirildi.

Fildişi Sahili'nde Senato Hala Faaliyete Geçemedi, System.String[]
Fildişi Sahili'nde geçen yıl düzenlenen seçimlerle üyelerinin bir kısmı belirlenen senatonun, Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın geri kalan üyeleri halen atamaması nedeniyle henüz faaliyete geçemediği bildirildi.

Afrika basınında yer alan haberlere göre, ülkede, Ekim 2016'da düzenlenen referandumla kabul edilen anayasa uyarınca, parlamentonun üst kanadı olarak oluşturulan senato hala faaliyete geçemedi.

Geçen yıl 24 Mart'ta ilk defa düzenlenen senato seçimlerinde oy kullanan kent, bölge ve yerel meclis temsilcileri senatonun 99 üyesinden 66'sını belirlemişti. İktidar koalisyonu 50 senatörle, bağımsızlar ise 16 senatörle temsil edilme hakkı kazanmıştı.

Ancak seçimlerin üzerinden geçen bir yılda, Cumhurbaşkanı Ouattara'nın geri kalan 33 üyeyi atamaması nedeniyle senato faaliyete geçemedi.

Cumhurbaşkanı'nın iktidar koalisyonunda yaşanan çatlak nedeniyle atamaları yapmadığı belirtiliyor.

Ouattara'nın iktidar koalisyonu Demokrasi ve Barış için Houphouetist Yürüyüşü'nün (RDHP) tek parti olarak birleşme önerisini reddeden Fildişi Sahili Demokratik Partisi (PDCI) koalisyondan geçen ocak ayında ayrılmış, Meclis Başkanı Guillaume Soro da şubat ayında görevinden istifa etmişti.

Soro, eski Cumhurbaşkanı Lauren Gbagbo döneminde, ülkenin kuzeyini kontrol eden ayrılıkçıların lideriydi.

Fildişi Sahili'nde 28 Kasım 2010'daki devlet başkanı seçimini kaybeden Gbagbo, tüm uluslararası çağrılara rağmen görevi seçimin galibi Alassane Vattara'ya devretmemişti.

Ayrılıkçıların Vattara'yı desteklediği siyasi kriz sonrası çıkan olaylarda 3 bin kişi hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:36 Kaynak: AA

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