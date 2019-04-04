Son Dakika Haberleri: Fildişi Sahili'nde Senato, Seçimlerden Bir Yıl Sonra Tamamlandı

Fildişi Sahili'nde Senato, Seçimlerden Bir Yıl Sonra Tamamlandı

1 saat önce

Fildişi Sahili'nde Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın, geçen yıl düzenlenen seçimlerle üyelerinin bir kısmı belirlenen Senato'nun geri kalan üyelerini atadığı bildirildi.

Fildişi Sahili'nde Senato, Seçimlerden Bir Yıl Sonra Tamamlandı, System.String[]
Fildişi Sahili'nde Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın, geçen yıl düzenlenen seçimlerle üyelerinin bir kısmı belirlenen Senato'nun geri kalan üyelerini atadığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Ouattara, Ekim 2016'da düzenlenen referandumla kabul edilen anayasa uyarınca parlamentonun üst kanadı olarak oluşturulan Senato'ya 33 isim atadı.

Yasa uyarınca üyelerinin 3'te 2'si (66'sı) seçimle, 3'te 1'i cumhurbaşkanı tarafından belirlenen Senato'ya Ouattara'nın senatör olarak gönderdiği isimler arasında 11 kadın bulunuyor.

Geçen yıl 24 Mart'ta ilk defa düzenlenen senato seçimlerinde oy kullanan kent, bölge ve yerel meclis temsilcileri, senatonun 99 üyesinden 66'sını belirlemişti. İktidar koalisyonu 50 senatörle, bağımsızlar ise 16 senatörle temsil edilme hakkı kazanmıştı.

Çoğu Cumhurbaşkanı Ouattara'nın akrabası olan yeni senatörlerin 11 Nisan'dan itibaren başkent Yamoussoukro'da yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:31 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Fildişi Sahili, Güncel
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