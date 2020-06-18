Fildişi Sahili'nde toprak kayması: 13 ölü - Son Dakika

Fildişi Sahili'nde toprak kayması: 13 ölü

Fildişi Sahili'nde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen heyelanda 13 kişi hayatını kaybetti.

Fildişi Sahili'nde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen heyelanda 13 kişi hayatını kaybetti. Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin güneydoğusundaki Abidjan özerk bölgesinde yer alan Anyama beldesinde etkili olan aşırı yağışlar, sellere ve toprak kaymasına yol açtı. En az 20 evin toprak altında kaldığı heyelanda, 13 kişi yaşamını yitirdi. Toprak altında kalanları arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Haziran başından bu yana şiddetli yağışların etkili olduğu Abidjan bölgesinde, Divo ve Abidjan kentlerinde seller ölümlere neden olmuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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