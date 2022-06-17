İtfaiye yetkililerinden alınan bilgiye göre, Abidjan'ın batısındaki Mossikro Mahallesi'nde aşırı yağışların neden olduğu toprak kaymasında 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Fildişi Sahili, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fildişi Sahili'nde toprak kaymasında 6 kişi öldü - Son Dakika

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