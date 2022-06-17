Fildişi Sahili'nde toprak kaymasında 6 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Fildişi Sahili'nde toprak kaymasında 6 kişi öldü

17.06.2022 00:44
Fildişi Sahili'nde toprak kaymasında 6 kişi öldü

Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde aşırı yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında 6 kişi yaşamını yitirdi.

Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde aşırı yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında 6 kişi yaşamını yitirdi.

İtfaiye yetkililerinden alınan bilgiye göre, Abidjan'ın batısındaki Mossikro Mahallesi'nde aşırı yağışların neden olduğu toprak kaymasında 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Toprak altında kalanlar olabileceği ihtimaline karşı arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Başbakan Patrick Achi olay mahalline giderek incelemelerde bulundu.

Fildişi Sahili'nde mevsimsel yağışlar hazirandan eylüle kadar sürüyor.

Abidjan'da 2018 Haziran'da aşırı yağışlar nedeniyle 18, 2020 Haziran'da 13 kişi yaşamını yitirmişti.

YORUMLAR
500
Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangın paniğe neden oldu Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangın paniğe neden oldu ATAŞEHİR'DE İKİ KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI ATAŞEHİR'DE İKİ KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
Kaynak: AA

Fildişi Sahili, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fildişi Sahili'nde toprak kaymasında 6 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:53 Arınç'la tokalaşmadı iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan görüntülü kanıt
00:37 14 yaşındaki kız çocuğunun taciz edildiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
00:23 Akaryakıta bir zam daha! Motorine 80 kuruş zam geldi
00:16 Dünyaca ünlü futbolcunun hesabını ele geçiren korsanlar Fatih Terim ve Galatasaray paylaşımları yaptı
23:49 Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangın paniğe neden oldu
00:01 İsveç'te terör örgütü PKK propagandası yapıldı! Belediye binasına terör örgütü PKK sembolleri yansıttılar
23:44 polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in fezlekesi Meclis Başkanlığı'na ulaştı
23:29 Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a tepki: İsmini duymak istemiyoruz, yeter artık
23:25 Binlerce vatandaş Manga, Fatma Turgut ve Sefo'nun konseri için uzun kuyruklar oluşturdu
22:39 Ali Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra havada çarpışan iki paraşütçü yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 01:01:07. #1.12#
SON DAKİKA: Fildişi Sahili'nde toprak kaymasında 6 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement