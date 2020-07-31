Fildişi Sahili'ndeki Müslümanlar bayram namazını eda etti - Son Dakika

Fildişi Sahili Cumhuriyeti'ndeki Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde Kurban Bayramı namazını kıldı.

Namazını kılmak için ülkenin kuzeyinde bulunan Korhogo eyaletindeki Kebir-i Camisi'nin İmamı Gaoussou Cisse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye dua ettiklerini ifade etti.

Cisse, "Her yıl Türkiye'den gelen ekipler, bizi unutmadan hep yardım takdim etti. Türkiye, bizim ve tüm Müslümanların başkentidir. Cansuyu ekipleri, kendi ailelerini bırakıp bizimle bayramlaşmaya geldiklerinden ve birçok ihtiyacı karşıladığından dolayı minnettarız." dedi.

Cisse, Ayasofya'nın Müslümanlar için ibadete açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kurban eti dağıtmak üzere gelen Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ekibi de camideki Müslümanlarla bayramlaştı.

Sudan

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ve Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Kurban Bayramı dolayısıyla birlik mesaj yayımladı.

Başbakan Hamduk, Twitter'dan yayımladığı mesajında, Sudan halkını ve tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlayarak, "Allah, halkımıza ve milletimize barış, güvenlik ve bereketi sağlasın. Kurban Bayramı, otantik Sudan halkının dayanışma ve karşılıklı bağımlılık geleneklerini ve değerlerini hatırlamak için bir fırsattır. Bayramınız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

El-Burhan da yayımladığı mesajında, vatandaşların birlik olması ve demokrasinin sağlamlaştırılması çağrısında bulunarak, "Ülkemiz, geçiş gerçeğinin ve kurumların devletine doğru dönüşümün ciddi peşinde koşmasının getirdiği bu istisnai durumlardan geçiyor. Bu süreci gerçekleştirmek herkese daveti yeniliyorum." değerlendirmesinde bulundu.