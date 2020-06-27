Fildişi Sahili'ndeki sel felaketinde ölü sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nin başkenti Abidjan'da meydana gelen sel nedeniyle ölü sayısı 7'ye yükseldi.



Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nin başkenti Abidjan'da iki gün önce şiddetli yağışlar sele döndü. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hafta boyunca yağışların süreceği belirtildi. Abidjan Belediye Başkanı Vincent Toh Bi Irie, bazı yerlerde yağmurun şiddetini artıracağı konusunda uyarıda bulundu. Irie, taşkın riski bulunan bölgelere girilmesi ve heyelana karşı dikkatli olunmasını istedi. - ABİDJAN