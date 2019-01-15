Fildişi Sahili'nin Eski Cumhurbaşkanı Aklandı
18 dakika önce
Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) Fildişi Sahili'nin eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo'yu serbest bırakma kararı aldıklarını duyurdu.
Lahey
'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi
(ICC) Fildişi Sahili
'nin eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo
'yu serbest bırakma kararı aldıklarını duyurdu.
Fildişi Sahili'nin eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo kendisine yöneltilen tüm suçlamalardan aklandı. Merkezi Hollanda
'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) Gbagbo'yu serbest bırakma kararı aldıklarını duyurdu. Mahkeme, Gbagbo'nun hükümetinin Gençlik Bakanı Charles Blé Goudé'nin de aklandığını ve Gbagbo ile birlikte derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtti.
Gbagbo, 2010 yılında yapılan seçimlerde görevi Alassane Quattaro'ya devretmemesiyle çıkan iç karışıklıkta insanlığa karşı suç işlemekle itham edilmişti. 2011 yılının Nisan ayında Quattaro'ya bağlı kuvvetler tarafından tutuklanan Gbagbo, yargılanmak üzere Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmişti. Gbagbo 2016 yılında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı. - LAHEY
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:08 Kaynak: İHA
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