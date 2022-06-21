Grandi, gelecek günlerde binlerce mültecinin daha dönüş yapacağını, 12-13 bin mültecinin ise sığındıkları ülkede yerleşik bir hayata geçtiğini belirtti.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Fildişi Sahili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fildişi Sahili vatandaşlarının mülteci statüsü sonlanıyor - Son Dakika

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