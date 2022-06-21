Fildişi Sahili vatandaşlarının mülteci statüsü sonlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Fildişi Sahili vatandaşlarının mülteci statüsü sonlanıyor

21.06.2022 03:40
Fildişi Sahili vatandaşlarının mülteci statüsü sonlanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, Fildişi Sahili vatandaşlarının mülteci statüsüne son veriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, Fildişi Sahili vatandaşlarının mülteci statüsüne son veriyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın da katıldığı programda konuştu.

Grandi, ülkede artık istikrar ve ulusal birliğin tesis edildiğini dolayısıyla Fildişi Sahili vatandaşlarına verilen mülteci statüsünün 30 Haziran itibarıyla sona ereceğini söyledi.

Fildişi Sahilli 350 bin mülteciden 310 bininden fazlasının ülkeye döndüğüne vurgu yapan Grandi, evlerine dönen mültecilerin oranının yüzde 96'ya ulaştığını kaydetti.

Grandi, gelecek günlerde binlerce mültecinin daha dönüş yapacağını, 12-13 bin mültecinin ise sığındıkları ülkede yerleşik bir hayata geçtiğini belirtti.

Ülkede 2010'daki seçim sonrası, dönemin Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo'nun koltuğunu yeni seçilen Ouattara'ya bırakmak istememesi sonucu çıkan olaylarda 5 ayda 3 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Olaylar nedeniyle, binlerce kişi başta komşular olmak üzere başka ülkelere sığınmıştı.

Ouattara'nın 3'üncü kez seçildiği 2020'deki seçim sürecinde de etnik çatışma endişesiyle binlerce kişi ülkeyi terk etmişti.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... BMGK Mali'deki BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonuna saldırıyı kınadı Son dakika haberi... BMGK Mali'deki BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonuna saldırıyı kınadı BMGK'daki oturumda Güneş Sudan'daki son durum konuşuldu BMGK'daki oturumda Güneş Sudan'daki son durum konuşuldu
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Fildişi Sahili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fildişi Sahili vatandaşlarının mülteci statüsü sonlanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:56 Eşini bıçakladıktan sonra evi ateşe veren adam, bileklerini keserek intihar etmeye çalıştı
00:52 Benzin satışları mayıs ayında yüzde 57, motorin satışları ise yüzde 22 arttı
00:34 Ünlü fenomen Erkan Porçay hakkında verilen 4 yıl 2 aylık ceza onandı
00:27 Akaryakıt fiyatları sonrası bu kez de otobüsçüler ile dolmuşçular kontak kapattı
00:23 Ronaldo'nun 2 milyon euroluk arabası kazaya karıştı! Araçta ciddi hasar oluştu
00:12 Tatilin keyfini oyuncu Ezgi Eyüboğlu, fotoğrafına konakladığı oteli de etiketleyince tatilini bedavaya getirdi
00:01 Ümit Özdağ'dan bomba iddia: Sıra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'taymış
23:42 Gazeteci Haluk Yürekli Mesut Özil hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı: Bu ülkede hükümet değişirse Türk olduğunu da unutacak
23:01 Memleket Partisi'nde istifa dalgası yaşanıyor! Olağanüstü kurultay kararı alındı
22:57 Ozan Tufan, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anlaşma sağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 03:46:32. #1.13#
SON DAKİKA: Fildişi Sahili vatandaşlarının mülteci statüsü sonlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement