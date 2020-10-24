File derbisinde zafer VakıfBank'ın - Son Dakika

File derbisinde zafer VakıfBank'ın

24.10.2020 21:57
File derbisinde zafer VakıfBank'ın, System.String[]

SALON: VakıfBank Spor SarayıHAKEMLER: İlhami Şenyurt, Metin KorkutVAKIFBANK: Kübra 9, Maja 2, Gabi 7, Zehra 14, Haak 22, Meliha 6, Ayça (L), Michelle 2, Gözde 1, CansuFENERBAHÇE OPET: Busa 9, Eda 10, Naz 2, Mihajlovic 5, Dicle 2, Vargas 13, Aylin (L), Cansu, Bahar, İpar 1, Ceren 1SETLER:...

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Metin KorkutVAKIFBANK: Kübra 9, Maja 2, Gabi 7, Zehra 14, Haak 22, Meliha 6, Ayça (L), Michelle 2, Gözde 1, CansuFENERBAHÇE OPET: Busa 9, Eda 10, Naz 2, Mihajlovic 5, Dicle 2, Vargas 13, Aylin (L), Cansu, Bahar, İpar 1, Ceren 1SETLER: 25-21, 25-23, 25-20SÜRE: 83 dakika (27', 27', 29')VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11'inci haftasında Fenerbahçe Opet'i 25-21, 25-23 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ligde 9'da 9 yaptı. Ligde namağlup tek takım olan sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 12'nci haftasında 27 Ekim Salı günü deplasmanda Eczacıbaşı VitrA'yla karşılaşacak.

- İstanbul
File derbisinde zafer VakıfBank'ın
File derbisinde zafer VakıfBank'ın
File derbisinde zafer VakıfBank'ın

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Şenyurt, Dicle, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor File derbisinde zafer VakıfBank'ın - Son Dakika Spor

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