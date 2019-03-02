Son Dakika Haberleri: File Derbisini Fenerbahçe Kazandı

File Derbisini Fenerbahçe Kazandı

1 saat önce

SALON: Burhan FelekHAKEMLER: İlhami Şenyurt, Recep KarakoçGALATASARAY: Venno, Antonov, Doğukan, Selçuk, Yasin, Duff (Can, Onurcan, Emin, GergyeFENERBAHÇE: Oğuzhan, Ulaş, Klinkenberg, Emre, Ter Maat, Oliva (Caner, Ahmet, Oğulcan, Ferhat, İzzetSETLER: 25-21, 25-17, 20-25, 24-26, 14-16Voleybol...

File Derbisini Fenerbahçe Kazandı, System.String[]


SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Recep Karakoç

GALATASARAY: Venno, Antonov, Doğukan, Selçuk, Yasin, Duff (Can, Onurcan, Emin, Gergye

FENERBAHÇE: Oğuzhan, Ulaş, Klinkenberg, Emre, Ter Maat, Oliva (Caner, Ahmet, Oğulcan, Ferhat, İzzet

SETLER: 25-21, 25-17, 20-25, 24-26, 14-16

Voleybol Efeler Ligi'nin 21'inci haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan derbi mücadeleyi 3-2'lik skorla Fenerbahçe kazandı. 

Galatasaray bu skorla 3'üncü sırada 42 puanla yer alırken, Fenerbahçe ise 37 puanla 6'ncı sırada kaldı. 

LAR: Can ÖZER - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:00 Kaynak: DHA

Galatasaray, Selçuk, Şenyurt, Fenerbahçe, Spor
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