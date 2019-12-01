Son Dakika Haberleri: File ve potada heyecan dorukta, şampiyon bugün belli olacak
Son Dakika Spor File ve potada heyecan dorukta, şampiyon bugün belli olacak - Son Dakika Spor

File ve potada heyecan dorukta, şampiyon bugün belli olacak

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Sokaklar Bizim 3x3' Basketbol Turnuvası ve 'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası tüm hızıyla sürdürülüyor.

File ve potada heyecan dorukta, şampiyon bugün belli olacak, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Sokaklar Bizim 3x3' Basketbol Turnuvası ve 'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası tüm hızıyla sürdürülüyor.


Sporun gelişimine katkı sağlamak ve spor branşlarının bilinirliğini arttırmak amacıyla 'Sokaklar Bizim 3x3' Basketbol Turnuvası ile ev hanımları ve çalışan kadınların, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması amacıyla 'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası düzenleniyor. Isparta'da da düzenlenen maçlar, adeta nefesleri keserken, katılımcılar finallere kalabilmek adına canla başla mücadele ediyor.


Işıkkent Spor Salonu'ndaki Voleybol turnuvalarında 15 takım, 'Sokaklar Bizim 3x3' Basketbol turnuvasına 13 takım katılım sağlıyor.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde müsabakalarda bugün yapılacak final maçları sonrasında şampiyon belli olacak. - ISPARTA

basketbol, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:40 Kaynak: İHA
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