Filede 2'de 2 Yaptık - Son Dakika

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Manisa BBSK, grubunda 2'de 2 yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor ikinci hafta maçında Çok Amaçlı Spor Salonu'nda karşılaştığı Yunusemre Belediyespor engelini 3-1'lik skorla geçerek, yoluna kayıpsız devam etti. Rakibi karşısında etkili oyununu maç boyunca sürdüren Manisa BBSK, 25-11, 21-25, 25-21, 25-15'lik set skorları ile maçı kazanmasını bildi. Manisa BBSK Voleybol Takımı Antrenörü Caner Doğançay, ikinci haftayı da galibiyetle kapattıkları için mutlu olduklarını söyledi.