Filede Büyük Randevu
1 saat önce
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında yarın VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA karşılaşacak.
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında yarın VakıfBank ile Eczacıbaşı
VitrA karşılaşacak. Vakıfbank
Spor Sarayı'nda oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Ligde 19 maçta 18 galibiyet, 1 yenilgiyle ikinci sırada yer alan VakıfBank, 19 galibiyet alarak namağlup liderlik koltuğunda oturan Eczacıbaşı VitrA'yı konuk edecek.
Sezonun ilk yarısındaki maçı Eczacıbaşı VitrA, 3-1 kazanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:36 Kaynak: AA
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