Filede Derbi Fener'in
1 saat önce
Fenerbahçe, Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 25-27, 15-25, 25-23, 25-20 ve 13-15'lik setler sonucu 3-2 mağlup etti.
Fenerbahçe
, Vestel Venüs
Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray
'ı 25-27, 15-25, 25-23, 25-20 ve 13-15'lik setler sonucu 3-2 mağlup etti. Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Galatasaray ile Fenerbahçe, TVF Burhan Felek
Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi. Uzatma setine giden karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 25-27, 15-25, 25-23, 25-20, 13-15 ile 3-2 kazandı. Bu müsabaka ile birlikte sarı-lacivertliler 11. galibiyetini elde ederken, sarı-kırmızılılar ise 7. mağlubiyetini aldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:11 Kaynak: İHA
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