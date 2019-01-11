Filede Derbi Heyecanı
49 dakika önce
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasındaki derbide, Beşiktaş ile Fenerbahçe Opet yarın karşı karşıya gelecek.
Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasındaki derbide, Beşiktaş
ile Fenerbahçe Opet
yarın karşı karşıya gelecek.
Ligde sezonun ikinci yarısı Beşiktaş-Fenerbahçe Opet maçıyla başlayacak. Burhan Felek
Spor Salonu'nda saat 14.00'teki karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Ligde 6 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş averajla 5. basamakta yer alıyor.
Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Opet ise 8 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor.
İki takım arasında ligin ilk haftasında yapılan maçı Fenerbahçe Opet 3-0 kazanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:30 Kaynak: AA
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