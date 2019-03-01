Filede Derbi Heyecanı

Voleybol Efeler Ligi 21. hafta maçında Galatasaray, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Voleybol Efeler Ligi 21. hafta maçında Galatasaray, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.



Burhan Felek Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı derbi, saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.



Ligde geride kalan 20 haftada 15 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 3. sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 10'unu kazanan, 10'unu da kaybeden Fenerbahçe ise 6. basamakta bulunuyor.



Galatasaray, ilk yarıda oynanan müsabakada Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etmişti.

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