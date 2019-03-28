Son Dakika Haberleri: Filede Derbi Heyecanı

Filede Derbi Heyecanı

1 saat önce

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

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Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi, saat 18.30'da başlayacak.

Serinin ilk maçını 3-1 kazanan Galatasaray HDI Sigorta, bu karşılaşmadan galip ayrılması halinde yarı finale yükselecek. Beşiktaş'ın müsabakadan galip ayrılması halinde ise yarı finale yükselecek takım, 7 Nisan Pazar günü Galatasaray'ın sahasında yapılacak üçüncü maçın ardından belli olacak.

Elenen ekip ise 5-8 etabında mücadele edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:38 Kaynak: AA

Spor
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