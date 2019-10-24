Son Dakika Haberleri: Filede derbi heyecanı
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Filede derbi heyecanı

1 saat önce

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, yarın Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

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Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, yarın Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi, saat 18.30'da başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde iki takım da çıktıkları üçer müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, Sigorta, Vestel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:08 Kaynak: AA
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