Filede derbi heyecanı
1 saat önce
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, yarın Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:08 Kaynak: AA
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, yarın Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi, saat 18.30'da başlayacak.
Ligin geride kalan bölümünde iki takım da çıktıkları üçer müsabakadan galibiyetle ayrıldı.
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