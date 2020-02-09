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Filede derbi maçta Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-0 ile geçti
6 saat önce
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 15. haftasında Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaştı.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 15. haftasında Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaştı.
Sarı-lacivertliler, setlerini 25-21, 25-23 ve 25-20 önde tamamladığı karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Maçta alınan galibiyet sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar voleybolcuları tribünlere çağırarak galibiyeti birlikte kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:16
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