Filede derbi maçta Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-0 ile geçti - Son Dakika
Son Dakika Spor Filede derbi maçta Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-0 ile geçti - Son Dakika Spor

Filede derbi maçta Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-0 ile geçti

6 saat önce

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 15. haftasında Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaştı.

Filede derbi maçta Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-0 ile geçti, System.String[]

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 15. haftasında Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaştı.


Sarı-lacivertliler, setlerini 25-21, 25-23 ve 25-20 önde tamamladığı karşılaşmayı 3-0 kazandı.


Maçta alınan galibiyet sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar voleybolcuları tribünlere çağırarak galibiyeti birlikte kutladı.

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:16 
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