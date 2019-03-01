Filede Derbi Zamanı
1 saat önce
Efeler Ligi 21. haftasındaki derbide Galatasaray ile Fenerbahçe yarın karşı karşıya gelecek.
Efeler Ligi 21. haftasındaki derbide Galatasaray
ile Fenerbahçe
yarın karşı karşıya gelecek. Efeler Ligi 21. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray, yarın saat 14.00'te Burhan Felek
Spor Salonu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ligder geride kalan 20 haftada sarı-kırmızılılar 15 galibiyet, 5 mağlubiyetle 3. sırada yer alırken, sarı-lacivertliler ise 10 galibiyet 10 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Galatasaray 3-2 kazanmıştı
Oğuzhan Ort/(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:41 Kaynak: İHA
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