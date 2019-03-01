Son Dakika Haberleri: Filede Derbi Zamanı

Filede Derbi Zamanı

1 saat önce

Efeler Ligi 21. haftasındaki derbide Galatasaray ile Fenerbahçe yarın karşı karşıya gelecek.

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Efeler Ligi 21. haftasındaki derbide Galatasaray ile Fenerbahçe yarın karşı karşıya gelecek. Efeler Ligi 21. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray, yarın saat 14.00'te Burhan Felek Spor Salonu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ligder geride kalan 20 haftada sarı-kırmızılılar 15 galibiyet, 5 mağlubiyetle 3. sırada yer alırken, sarı-lacivertliler ise 10 galibiyet 10 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Galatasaray 3-2 kazanmıştı

Oğuzhan Ort/(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:41 Kaynak: İHA

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