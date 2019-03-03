Son Dakika Haberleri: Filede Derbinin Galibi Eczacıbaşı Vitra

Filede Derbinin Galibi Eczacıbaşı Vitra

54 dakika önce

Vestel Venus Sultanlar Ligi 21. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk eden Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Filede Derbinin Galibi Eczacıbaşı Vitra, System.String[]
Vestel Venus Sultanlar Ligi 21. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk eden Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

---KÜNYE---

Salon: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Tayfun Şener. Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra, Boskovic, Meliha, Gibbemeyer, Ezgi, Simge (L), Güldeniz. Galatasaray HDI Sigorta: Leys, Aslı, Meryem, Hande, Jackson, Çağla, Buse (L), Atkinson, Nursevil, Cansu. Setler: 3-1 (25-20,25-20,22-25,25-11) Süre: 100 dakika (25,26,29,20)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:21 Kaynak: İHA

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