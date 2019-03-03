Filede Derbinin Galibi Eczacıbaşı Vitra

Vestel
Venus Sultanlar Ligi 21. hafta mücadelesinde Galatasaray
HDI Sigorta
'yı konuk eden Eczacıbaşı
VitrA, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
---KÜNYE---
Salon: TVF Burhan Felek
Voleybol Salonu Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Tayfun Şener. Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra, Boskovic, Meliha, Gibbemeyer, Ezgi, Simge
(L), Güldeniz. Galatasaray HDI Sigorta: Leys, Aslı, Meryem
, Hande, Jackson
, Çağla, Buse (L), Atkinson, Nursevil, Cansu. Setler: 3-1 (25-20,25-20,22-25,25-11) Süre: 100 dakika (25,26,29,20)
(İHA)