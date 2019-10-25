Filede derbinin galibi Galatasaray!
14 dakika önce
Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligde 4'te 4 yaparken, konuk takım Fenerbahçe Opet ise ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.
Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligde 4'te 4 yaparken, konuk takım Fenerbahçe Opet ise ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.
Galatasaray HDI Sigorta, Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 5'inci haftasında 29 Ekim Salı günü saat 15.00'te Eczacıbaşı Vitra'yı konuk ederken, Fenerbahçe Opet ise aynı gün saat 19.00'da evinde VakıfBank ile karşı karşıya gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:14
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