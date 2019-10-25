Son Dakika Haberleri: Filede derbinin galibi Galatasaray!
Son Dakika Spor Filede derbinin galibi Galatasaray!

Filede derbinin galibi Galatasaray!

14 dakika önce

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligde 4'te 4 yaparken, konuk takım Fenerbahçe Opet ise ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

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Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligde 4'te 4 yaparken, konuk takım Fenerbahçe Opet ise ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.


Galatasaray HDI Sigorta, Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 5'inci haftasında 29 Ekim Salı günü saat 15.00'te Eczacıbaşı Vitra'yı konuk ederken, Fenerbahçe Opet ise aynı gün saat 19.00'da evinde VakıfBank ile karşı karşıya gelecek.

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Galatasaray, Fenerbahçe, Sigorta, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:14 
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