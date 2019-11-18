Son Dakika Haberleri: Filede Eczacıbaşı Vitra ile Fenerbahçe Opet, Avrupa'da birbirlerine rakip olacak
Son Dakika Spor Filede Eczacıbaşı Vitra ile Fenerbahçe Opet, Avrupa'da birbirlerine rakip olacak - Son Dakika Spor

Filede Eczacıbaşı Vitra ile Fenerbahçe Opet, Avrupa'da birbirlerine rakip olacak

6 saat önce

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Türk derbisinde Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

Filede Eczacıbaşı Vitra ile Fenerbahçe Opet, Avrupa'da birbirlerine rakip olacak, System.String[]

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Türk derbisinde Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşma Spor Smart'tan canlı yayımlanacak.

A Grubu'nda Polonya ekibi Budowlani ve Finlandiya temsilcisi LP Salo'yla mücadele edecek.

Bu sezon iki takım arasında Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde oynanan karşılaşmayı Eczacıbaşı VitrA, 3-2 kazanmıştı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:04 Kaynak: AA
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