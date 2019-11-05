Filede Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yarın yapılacak

Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta ile Galatasaray HDI Sigorta yarın derbide karşı karşıya gelecek.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor 2'den naklen yayımlanacak.
Ligin geride kalan bölümünde iki takım da çıktıkları üçer müsabakadan galibiyetle ayrıldı.
İki takım arasında iki hafta önce oynanan Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası maçını Galatasaray HDI Sigorta, 3-2 kazanmıştı.