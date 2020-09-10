Filede perde Aydın'da açılıyor

Misli.com Sultanlar Ligi'nde yeni sezon yarın oynanacak Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta maçıyla açılacak.

Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı TRT Spor 2 ekranlara getirecek. Avrupa ve dünyanın en iyi kadın liglerinden olan Sultanlar Ligi'nde üst üste üçüncü sezonunu geçirmeye hazırlanan Aydın BŞB, lig öncesi kadrosunu nokta transferlerle yeniledi.