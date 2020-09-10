Filede perde Aydın'da açılıyor

Misli.com Sultanlar Ligi'nde yeni sezon yarın oynanacak Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta maçıyla açılacak.
Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı TRT Spor 2 ekranlara getirecek. Avrupa ve dünyanın en iyi kadın liglerinden olan Sultanlar Ligi'nde üst üste üçüncü sezonunu geçirmeye hazırlanan Aydın BŞB, lig öncesi kadrosunu nokta transferlerle yeniledi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 10:42 - Kaynak: DHA
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