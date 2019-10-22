Filede rakipler belli olacak

Voleybolda 2020 CEV Şampiyonlar Ligi grup kuraları 25 Ekim Cuma günü çekilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde kadınlarda Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank, erkeklerde ise Fenerbahçe HDI Sigorta ve Halkbank temsil edecek.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Voleybol Galası'ndaki kura çekimi cuma günü TSİ 18.00'de başlayacak.