Son Dakika Haberleri: Filede rakipler belli olacak
Son Dakika Spor Filede rakipler belli olacak

Filede rakipler belli olacak

32 dakika önce

Voleybolda 2020 CEV Şampiyonlar Ligi grup kuraları 25 Ekim Cuma günü çekilecek.

Filede rakipler belli olacak, System.String[]

Voleybolda 2020 CEV Şampiyonlar Ligi grup kuraları 25 Ekim Cuma günü çekilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde kadınlarda Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank, erkeklerde ise Fenerbahçe HDI Sigorta ve Halkbank temsil edecek.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Voleybol Galası'ndaki kura çekimi cuma günü TSİ 18.00'de başlayacak.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:58 Kaynak: AA
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