Filede rakipler belli olacak
32 dakika önce
Voleybolda 2020 CEV Şampiyonlar Ligi grup kuraları 25 Ekim Cuma günü çekilecek.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:58 Kaynak: AA
Voleybolda 2020 CEV Şampiyonlar Ligi grup kuraları 25 Ekim Cuma günü çekilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde kadınlarda Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank, erkeklerde ise Fenerbahçe HDI Sigorta ve Halkbank temsil edecek.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Voleybol Galası'ndaki kura çekimi cuma günü TSİ 18.00'de başlayacak.
Fırat Kalkanı Bölgesinde yaralanan asker şehit oldu Günlük burç yorumları 22 Ekim 2019 Salı (Haftalık burç yorumları) Yeni bölümünden ilk sahne yayınlanan Çukur'da Yamaç, Akın'ı kovuyor Sinema sektöründe önemli düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi