Son Dakika Haberleri: Filede rakipler belli oluyor
Son Dakika Spor Filede rakipler belli oluyor

Filede rakipler belli oluyor

1 saat önce

Voleybolda CEV Şampiyonlar Ligi grup kuraları yarın çekilecek.

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Voleybolda CEV Şampiyonlar Ligi grup kuraları yarın çekilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde kadınlarda Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank, erkeklerde ise Fenerbahçe HDI Sigorta ve Halkbank temsil edecek.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Voleybol Galası'ndaki kura çekimi cuma günü TSİ 18.00'de başlayacak.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları kadınlarda 19 Kasım'da, erkeklerde ise 3 Aralık'ta başlayacak.

Fenerbahçe, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:28 Kaynak: AA
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