Filede Sakarya Voleybol ile Numune Gençlik 1. Lige yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Filede Sakarya Voleybol ile Numune Gençlik 1. Lige yükseldi - Son Dakika Spor

Filede Sakarya Voleybol ile Numune Gençlik 1. Lige yükseldi

6 saat önce

Türkiye Voleybol Federasyonu 2019-2020 sezonu 2. Lig Kadınlar Final müsabakaları Isparta'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Filede Sakarya Voleybol ile Numune Gençlik 1. Lige yükseldi, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonu 2019-2020 sezonu 2. Lig Kadınlar Final müsabakaları Isparta'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.


Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde 3 gün süren müsabakalar bugün sona erdi. Müsabakalar sonunda 1. lige yükselen 4 takım belli oldu.


B Grubunda son iki karşılaşma Kalecik Bld. Spor Mektebi - Gelişim Koleji ve Sakarya Voleybol - Numune Gençlik arasında oynandı. Müsabakaların sonunda Sakarya Voleybol şampiyonluğa ulaşarak Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. ligine terfi etti. Grup ikincisi Numune Gençlik'te 1. lige yükselme başarısı gösterdi. 6 Mart Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı Ulusal Hakem Hakkı Demiralay ve Yılmaz Duman yönetti. Sakarya Voleybol, ilk seti 25-11 ve 2. seti 25-18 kazanmasını bildi. 3. seti Numune Gençlikspor 19-25 ve 4. seti 17-25 kazanınca maç uzatma setine gitti. Uzatma setini de Sakarya, 21-19 kazanmasını bildi.


Takımlara kupaları Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Türkiye Voleybol Federasyonu As Başkanı Ahmet Göksu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Musa Karaman tarafından edildi.


Kupa töreninde Türkiye Voleybol Federasyonu As Başkanı Ahmet Göksu, voleybol sporuna desteklerinden dolayı Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek'e teşekkür plaketi takdim etti.


Kulüp yönetici ve idarecileri Isparta'nın ev sahipliğinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Hatırlanacağı üzere A Grubunda şampiyonluğa Vakıfbank ulaşarak, 1. lige yükselme başarısı gösterdi. 1. grupta ikinci olan Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik Spor'da 1. lige yükselen diğer takım oldu. - ISPARTA

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Sakarya, Isparta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Basketbol, voleybol ve hentbol maçları da seyircisiz
Ergun Gürsoy'dan, "G.Saray'dan 2'şer milyon aldık" diyen Mesut Bakkal'a yanıt Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u 2-1 ile geçti Maçta sakatlanıp hastaneye kaldırılan Sedat Ağçay'ın kafasında kırık tespit edildi

Son Dakika Haberleri
03:32 TFF ile MEB arasında Hakem Meslek Lisesi protokolü imzalandı -2-
02:04 Mustafa Reşit Akçay: "Bu finali kazandık"
01:54 FIFA'dan yeni corona virüs kararı
01:50 Konya stadı, Fenerbahçe maçı öncesi dezenfekte edildi
01:09 Ünal Karaman: "Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 06:11:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Filede Sakarya Voleybol ile Numune Gençlik 1. Lige yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]