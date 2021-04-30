Filede Şampiyonlar Ligi kupası sahibini buluyor

Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde erkeklerde ve kadınlarda şampiyon yarın belli oluyor.

İtalya'nın Verona kentindeki AGSM Forum'da oynanacak kadınlar Süper Finali'nde VakıfBank, İtalyan ekibi Carraro Imoco takımıyla TSİ 18.00'de karşı karşıya gelecek.

Aynı salondaki erkekler Süper Finali'nde ise Polonya'nın Grupa Azoty ZAKSA takımıyla İtalyan temsilcisi Trentino, TSİ 21.30'da şampiyonluk mücadelesi verecek.

Son 9 sezonda kupayı 6 kez Türk takımları kazandı

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları, son 9 sezonun 6'sında şampiyonluk sevinci yaşadı.

Organizasyonun 2011 yılında İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'ini VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom alırken, 2012 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen Dörtlü Final'in şampiyonu ise Fenerbahçe Universal oldu. Ardından 2013 yılında tekrar İstanbul'da yapılan Dörtlü Final'de ise VakıfBank şampiyonluğu yine kazanarak kupayı Türkiye'de bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'nin 2013-2014 sezonu Dörtlü Final'e Bakü ev sahipliği yaparken, final maçında Rus ekibi Dinamo Kazan, VakıfBank'ı yenerek şampiyon oldu ve Türk ekiplerinin 3 sezonluk serisi sona erdi.

Polonya'nın Szczecin kentinde 2015 yılında düzenlenen Dörtlü Final'de ise şampiyonluk kupasını Eczacıbaşı VitrA kaldırarak, Türk ekiplerinin toplamda dördüncü kez bu başarıyı elde etmesini sağladı.

2017 yılında İtalya'nın Imoco Volley, 2018 yılında da Romanya'nın CSM Volei Alba takımlarını finalde 3-0'lık setlerle mağlup eden VakıfBank, üst üste 2, toplamda ise 4. kez Avrupa'nın en büyük kupasını müzesine götürdü.

Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonları

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ekipler şöyle:

Yıl Takım Ülke 1961 Dinamo Moskova SSCB 1962 Bruvestnik Odesa SSCB 1963 Dinamo Moskova SSCB 1964 Levski-Spartak Sofya Bulgaristan 1965 Dinamo Moskova SSCB 1966 CSKA Moskova SSCB 1967 CSKA Moskova SSCB 1968 Dinamo Moskova SSCB 1969 Dinamo Moskova SSCB 1970 Dinamo Moskova SSCB 1971 Dinamo Moskova SSCB 1972 Dinamo Moskova SSCB 1973 Nim-Se Budapeşte Macaristan 1974 Dinamo Moskova SSCB 1975 Dinamo Moskova SSCB 1976 Ruda Hvezda Prag Çekoslavakya 1977 Dinamo Moskova SSCB 1978 Traktör Schwerin Doğu Almanya 1979 CSKA Sofya Bulgaristan 1980 Ruda Hvezda Prag Çekoslavakya 1981 Uralochka Sverdlovsk SSCB 1982 Uralochka Sverdlovsk SSCB 1983 Uralochka Sverdlovsk SSCB 1984 CSKA Sofya Bulgaristan 1985 ADK Almatı SSCB 1986 CSKA Moskova SSCB 1987 Uralochka Sverdlovsk SSCB 1988 Olimpia Teodora Ravenna İtalya 1989 Uralochka Sverdlovsk SSCB 1990 Uralochka Sverdlovsk SSCB 1991 Mladost Zagreb Yugoslavya 1992 Olimpia Teodora Ravenna İtalya 1993 Parmalat Matera İtalya 1994 Uralochka Ekaterinburg Rusya 1995 Uralochka Ekaterinburg Rusya 1996 Parmalat Matera İtalya 1997 Foppapedretti Bergamo İtalya 1998 OK Dubrovnik Hırvatistan 1999 Foppapedretti Bergamo İtalya 2000 Foppapedretti Bergamo İtalya 2001 Volley Modena İtalya 2002 RC Cannes Fransa 2003 RC Cannes Fransa 2004 Tenerife Marichal İspanya 2005 Foppapedretti Bergamo İtalya 2006 Sirio Colussi Perugia İtalya 2007 Foppapedretti Bergamo İtalya 2008 Colussi Perugia İtalya 2009 Volley Bergamo İtalya 2010 Volley Bergamo İtalya 2011 VakıfBank Güneş Sigorta TT TÜRKİYE 2012 Fenerbahçe Universal TÜRKİYE 2013 VakıfBank TÜRKİYE 2014 Dinamo Kazan Rusya 2015 Eczacıbaşı VitrA TÜRKİYE 2016 Pomi Casalmaggiore İtalya 2017 VakıfBank TÜRKİYE 2018 Vakıfbank TÜRKİYE 2019 Igor Gorgonzola Novara İtalya

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