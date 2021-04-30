Filede Şampiyonlar Ligi kupası sahibini buluyor - Son Dakika

Filede Şampiyonlar Ligi kupası sahibini buluyor

30.04.2021 10:51
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Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde erkeklerde ve kadınlarda şampiyon yarın belli oluyor.

Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde erkeklerde ve kadınlarda şampiyon yarın belli oluyor.

İtalya'nın Verona kentindeki AGSM Forum'da oynanacak kadınlar Süper Finali'nde VakıfBank, İtalyan ekibi Carraro Imoco takımıyla TSİ 18.00'de karşı karşıya gelecek.

Aynı salondaki erkekler Süper Finali'nde ise Polonya'nın Grupa Azoty ZAKSA takımıyla İtalyan temsilcisi Trentino, TSİ 21.30'da şampiyonluk mücadelesi verecek.

Son 9 sezonda kupayı 6 kez Türk takımları kazandı

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları, son 9 sezonun 6'sında şampiyonluk sevinci yaşadı.

Organizasyonun 2011 yılında İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'ini VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom alırken, 2012 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen Dörtlü Final'in şampiyonu ise Fenerbahçe Universal oldu. Ardından 2013 yılında tekrar İstanbul'da yapılan Dörtlü Final'de ise VakıfBank şampiyonluğu yine kazanarak kupayı Türkiye'de bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'nin 2013-2014 sezonu Dörtlü Final'e Bakü ev sahipliği yaparken, final maçında Rus ekibi Dinamo Kazan, VakıfBank'ı yenerek şampiyon oldu ve Türk ekiplerinin 3 sezonluk serisi sona erdi.

Polonya'nın Szczecin kentinde 2015 yılında düzenlenen Dörtlü Final'de ise şampiyonluk kupasını Eczacıbaşı VitrA kaldırarak, Türk ekiplerinin toplamda dördüncü kez bu başarıyı elde etmesini sağladı.

2017 yılında İtalya'nın Imoco Volley, 2018 yılında da Romanya'nın CSM Volei Alba takımlarını finalde 3-0'lık setlerle mağlup eden VakıfBank, üst üste 2, toplamda ise 4. kez Avrupa'nın en büyük kupasını müzesine götürdü.

Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonları

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ekipler şöyle:

Yıl

Takım

Ülke

1961

Dinamo Moskova

SSCB

1962

Bruvestnik Odesa

SSCB

1963

Dinamo Moskova

SSCB

1964

Levski-Spartak Sofya

Bulgaristan

1965

Dinamo Moskova

SSCB

1966

CSKA Moskova

SSCB

1967

CSKA Moskova

SSCB

1968

Dinamo Moskova

SSCB

1969

Dinamo Moskova

SSCB

1970

Dinamo Moskova

SSCB

1971

Dinamo Moskova

SSCB

1972

Dinamo Moskova

SSCB

1973

Nim-Se Budapeşte

Macaristan

1974

Dinamo Moskova

SSCB

1975

Dinamo Moskova

SSCB

1976

Ruda Hvezda Prag

Çekoslavakya

1977

Dinamo Moskova

SSCB

1978

Traktör Schwerin

Doğu Almanya

1979

CSKA Sofya

Bulgaristan

1980

Ruda Hvezda Prag

Çekoslavakya

1981

Uralochka Sverdlovsk

SSCB

1982

Uralochka Sverdlovsk

SSCB

1983

Uralochka Sverdlovsk

SSCB

1984

CSKA Sofya

Bulgaristan

1985

ADK Almatı

SSCB

1986

CSKA Moskova

SSCB

1987

Uralochka Sverdlovsk

SSCB

1988

Olimpia Teodora Ravenna

İtalya

1989

Uralochka Sverdlovsk

SSCB

1990

Uralochka Sverdlovsk

SSCB

1991

Mladost Zagreb

Yugoslavya

1992

Olimpia Teodora Ravenna

İtalya

1993

Parmalat Matera

İtalya

1994

Uralochka Ekaterinburg

Rusya

1995

Uralochka Ekaterinburg

Rusya

1996

Parmalat Matera

İtalya

1997

Foppapedretti Bergamo

İtalya

1998

OK Dubrovnik

Hırvatistan

1999

Foppapedretti Bergamo

İtalya

2000

Foppapedretti Bergamo

İtalya

2001

Volley Modena

İtalya

2002

RC Cannes

Fransa

2003

RC Cannes

Fransa

2004

Tenerife Marichal

İspanya

2005

Foppapedretti Bergamo

İtalya

2006

Sirio Colussi Perugia

İtalya

2007

Foppapedretti Bergamo

İtalya

2008

Colussi Perugia

İtalya

2009

Volley Bergamo

İtalya

2010

Volley Bergamo

İtalya

2011

VakıfBank Güneş Sigorta TT

TÜRKİYE

2012

Fenerbahçe Universal

TÜRKİYE

2013

VakıfBank

TÜRKİYE

2014

Dinamo Kazan

Rusya

2015

Eczacıbaşı VitrA

TÜRKİYE

2016

Pomi Casalmaggiore

İtalya

2017VakıfBankTÜRKİYE

2018VakıfbankTÜRKİYE

2019Igor Gorgonzola Novaraİtalya

Şampiyonlar Ligi, Dinamo Moskova, Moskova, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Filede Şampiyonlar Ligi kupası sahibini buluyor - Son Dakika Spor


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