Son Dakika › Spor › Filede Türk Hava Yolları'nın rakibi ASKÖ Linz-Steg - Son Dakika Spor
Filede Türk Hava Yolları'nın rakibi ASKÖ Linz-Steg
7 saat önce
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Avusturya'nın ASKÖ Linz-Steg ekibiyle karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:58 Kaynak: AA
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Avusturya'nın ASKÖ Linz-Steg ekibiyle karşılaşacak.
Linz kentindeki Georg von Peuerbach Spor Salonu'nda oynanacak maç TSİ 21.00'de başlayacak.
Karşılaşmanın rövanşı ise 4 Mart Çarşamba günü İstanbul'da Burhan Felek Spor Salonu'nda yapılacak.
Son Dakika Kan donduran kaza! Havada taklalar atan kadının kafası aracın arka camından içeri girdi Hekimoğlu dizisinde kadın mümessil ile erkek doktor arasında yaşanan otel odası sahnesine tepki yağdı Üsküdar'da denize düşen kadının imdadına ekipler yetişti İnternette eskort kadın ararken iki kez üst üste dolandırıldılar