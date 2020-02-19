Filede Türk Hava Yolları'nın rakibi ASKÖ Linz-Steg - Son Dakika
Son Dakika Spor Filede Türk Hava Yolları'nın rakibi ASKÖ Linz-Steg - Son Dakika Spor

Filede Türk Hava Yolları'nın rakibi ASKÖ Linz-Steg

7 saat önce

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Avusturya'nın ASKÖ Linz-Steg ekibiyle karşılaşacak.

Filede Türk Hava Yolları'nın rakibi ASKÖ Linz-Steg, System.String[]

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Avusturya'nın ASKÖ Linz-Steg ekibiyle karşılaşacak.

Linz kentindeki Georg von Peuerbach Spor Salonu'nda oynanacak maç TSİ 21.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın rövanşı ise 4 Mart Çarşamba günü İstanbul'da Burhan Felek Spor Salonu'nda yapılacak.

Türk Hava Yolları, Avusturya, Linz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:58 Kaynak: AA
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