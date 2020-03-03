Filede Türk Hava Yolları'nın rakibi ASKÖ Linz-Steg - Son Dakika
Son Dakika Spor Filede Türk Hava Yolları'nın rakibi ASKÖ Linz-Steg - Son Dakika Spor

Filede Türk Hava Yolları'nın rakibi ASKÖ Linz-Steg

12 dakika önce

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Avusturya'nın ASKÖ Linz-Steg ekibini ağırlayacak.

Filede Türk Hava Yolları'nın rakibi ASKÖ Linz-Steg, System.String[]

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Avusturya'nın ASKÖ Linz-Steg ekibini ağırlayacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak.

Türk Hava Yolları, ilk maçta deplasmanda rakibini 3-0 yenerek yarı final için avantaj yakalamıştı.

Türk Hava Yolları, Avusturya, voleybol, Linz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Onyekuru'nun, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı
UEFA, EURO 2020'deki şehirleri koronavirüs nedeniyle değiştirebilir Radamel Falcao, Copa America'da Kolombiya'nın en büyük umudu olacak Fenerbahçe'nin Niko Kovac ile anlaştığı iddia edildi

Son Dakika Haberleri
09:42 Kuruyan cildinizi doğru bakım ile tazeleyin
09:42 Selim Andak şarkılarına füsunSu yorumu!
09:52 Ünlü isimler, mülteci çocuklarının sınır kapılarında yaşadığı drama tepki gösterdi
09:17 Can Yaman'a şok suçlama! 'Beni dövüp mekandan attırdı'
08:57 Emre Ercil, Aslan Film'e açtığı davayı kazandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 10:16:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Filede Türk Hava Yolları'nın rakibi ASKÖ Linz-Steg - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]