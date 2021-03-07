Filede yarı final mücadeleleri başlıyor
07.03.2021 10:58
AXA Sigorta Kupa Voley yarı finallerinde VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta, Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe Opet yarın kozalarını paylaşacak.
AXA Sigorta Kupa Voley yarı finallerinde VakıfBank- Galatasaray HDI Sigorta, Eczacıbaşı VitrA- Fenerbahçe Opet yarın kozalarını paylaşacak.
Eski adıyla Türkiye Kupası olan turnuvada son dörde kalan takımlar 8-9 Mart tarihlerinde, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda kozlarını paylaşacak. Günün ilk maçında 15.00'te VakıfBank ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek. Saat 20.15'te ise Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe final bileti için mücadele edecek.
Yarı finalde galip gelen takımlar kupaya ulaşmak için 9 Mart Salı günü saat 19.00'da finalde karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL
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