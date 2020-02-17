Filede yarı final vizesi alan liseliler belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Filede yarı final vizesi alan liseliler belli oldu - Son Dakika Spor

Filede yarı final vizesi alan liseliler belli oldu

7 saat önce

Isparta'nın sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Okul Sporları Voleybol Gençler A Grup müsabakaları sona erdi.

Filede yarı final vizesi alan liseliler belli oldu, System.String[]

Isparta'nın sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Okul Sporları Voleybol Gençler A Grup müsabakaları sona erdi.


Işıkkent Spor Salonu ve Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Yerleşkesi Spor Salonunda 13-16 Şubat tarihleri arasında oynanan müsabakalar nefes kesti. Grup müsabakalarına 11 ilden, 22 takım, 308 sporcu katıldı. Müsabakalar sonucunda erkeklerde Isparta Spor Lisesi, Konya Zeki Özdemir Anadolu Lisesi, Denizli Bozkurt Spor lisesi, kızlarda ise Antalya Özel Akdeniz Yükseliş Anadolu Lisesi, Konya Özel Bil Anadolu Lisesi, İzmir Özel Öbek Bayraklı Boğaziçi Koleji grup birincisi olarak Türkiye yarı finaline yükselme başarısı gösterdiler. - ISPARTA

Türkiye, Isparta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:14 Kaynak: İHA
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