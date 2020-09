Karşıyaka filede Yaşar'la yine el ele

Voleybolda Sigorta Shop Kadınlar 1'inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Yaşar Üniversitesi'yle 2 sezondur süren sponsorluk anlaşmasını yeniledi.

Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü'nde düzenlenen imza törenine Üniversite Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı, Başkan Vekili ve Voleybol Şube Başkanı Serkan Ergüven, Asbaşkan İlter Köseoğlu, Üniversite Genel Sekreteri Ender Duran, Mali İşler Daire Başkanı Zeki Doğan ve Karşıyaka Voleybol Genel Menajeri Halis Oğuz Özlütürk katıldı. Altyapısından birçok milli takım oyuncusu yetiştiren Karşıyaka ile üniversite arasındaki iş birliği anlaşmasını, Rektör Dinçer ve Başkan Büyükkarcı imzaladı.

Anlaşma kapsamında Karşıyaka voleybolda 2020-2021 sezonu boyunca formasında Yaşar Üniversitesi logosunu taşırken, sporcuların ve öğrencilerin karşılıklı olarak yararlanacağı iş birliği ortamı yaratılması hedefleniyor. Yaşar Üniversitesi Voleybol Takımı da Karşıyaka'nın tesislerinden yararlanabilecek. İmza törenin ardından iş birliğini değerlendiren Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, Yaşar Üniversitesi'nin bir spor ve sanat kültürü bulunduğunu vurgulayarak, "Üniversiteler, sadece akademik çalışmaların yapıldığı yerler değil, aynı zamanda gençlerin sosyal ve sportif faaliyetlerini de destekleyen kurumlardır. Spora olan desteklerimizle, voleyboldan basketbola, atletizmden yüzmeye kadar öğrencilerimiz başarılara imza atıyor. Pozitif ayrımcılık yaparak kadın voleyboluna katkı sağladığımız için mutluyuz" dedi. "Kadınlar 1'inci Ligi'nde başarıyla mücadele eden Karşıyaka ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği anlaşmasını da spora ve kente katkı açısından çok önemsiyoruz" diyen Rektör Dinçer, "Hem öğrencilerimizin hem de sporcularımızın karşılıklı olarak yararlanacağı iş birliği ortamı yaratmak için bu adımları attık. Bu çerçevede Karşıyaka'nın formasında bizim ismimizle mücadele etmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Karşıyaka forması giyen 8 voleybolcu, aynı zamanda bizim öğrencimiz ve okul takımımızda da yer alıyorlar. Ümit ediyorum Karşıyaka önemli başarılara imza atar ve hem sizi hem de bizi gururlandırmaya devam eder" diye konuştu.HEDEFİMİZ SULTANLAR LİGİ

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, törende İzmir'in iki köklü markasının voleybolda birlikteliğinin 3'üncü yılına girdiğini belirterek, "Yaşar Üniversitesi'ne katkıları için çok teşekkür ediyoruz. Hep birlikte kadın voleybolunda, ciddi atılımlar yapıyoruz. Pozitif ayrımcılık bizim kulübümüzün genlerinde var. Amatör branşlara verdiğimiz önemle Atatürk'ün izinden gerçek anlamda giden bir kulübüz. Bugüne kadar olduğu gibi altyapı, sporcu yetiştirme ve Türk voleyboluna daha iyi hizmet her zaman önceliklerimiz. Her yıl aşama kaydederek ilerliyoruz ve bu yıl halkayı büyütmek zamanı. Milli takımımıza uzun yıllar hizmet veren hocamız Reşat Yazıcıoğulları'yla, yönetimimizle, Yaşar Üniversitesi'yle ve taraftarımızla birlikte, koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan tüm olumsuz koşullara karşın başarıya ulaşmayı hedefliyoruz. Hedefimiz seneye Sultanlar Ligi'nde yer almak" dedi.

- İzmir