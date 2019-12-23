Fileden 3 puan, havuzdan madalya - Son Dakika
Son Dakika Spor Fileden 3 puan, havuzdan madalya - Son Dakika Spor

Fileden 3 puan, havuzdan madalya

6 saat önce

Voleybol Kadınlar 1. Lig'de Berlin Döner Antalyaspor ilk yarıyı galibiyetle tamamlarken, karşılaşma öncesi Antalyaspor'un başarılı yüzücülerine de ödül verildi.

Fileden 3 puan, havuzdan madalya, System.String[]

Voleybol Kadınlar 1. Lig'de Berlin Döner Antalyaspor ilk yarıyı galibiyetle tamamlarken, karşılaşma öncesi Antalyaspor'un başarılı yüzücülerine de ödül verildi.


Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Berlin Döner Antalyaspor, ilk yarının son haftasında evinde ağırladığı Nevşehir Belediyesi'ni 3-1 mağlup ederek devreyi mutlu tamamladı. Ligde oynadığı son 6 karşılaşmanın 5'ini kazanan Filenin Akrepleri, ligin ilk yarısını 5 galibiyet, 6 yenilgi ile 7'nci sırada tamamladı. Devrenin son maçında Nevşehir Belediyesi ile karşılaşan Berlin Döner Antalyaspor, 25-15, 25-20, 16-25 ve 25-11'lik set skorlarıyla salondan 3-1 galip ayrıldı. Filenin Akrepleri, ikinci yarının ilk maçını 4 Ocak'ta Antalya Spor Salonu'nda ligin 3'üncü sırasındaki Merinos ile oynayacak.


Karşılaşma öncesi Antalyaspor yüzme takımı sporcuları da aldıkları başarılı sonuçlar nedeniyle ödüllendirildi. Bölge ve Türkiye şampiyonalarında madalya alan sporculara Voleybol ve Yüzme Şube Sorumlusu Alp Özel ve branş sorumluları tarafından madalya verildi. Özel, hem yüzmede, hem de voleybolda altyapıya verdikleri önemin altını çizerek, "Yüzmede Türkiye'nin en iyi altyapılarından birine sahibiz. Voleybolda da altyapı ordumuz gelecek için ışık veriyor. İki branşta da yakın gelecekte Türkiye'de söz sahibi olacağız" dedi. - ANTALYA

Antalyaspor, voleybol, Berlin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ünlü futbolcu Ezequiel Garay'ın model eşi, çırılçıplak pozlarını paylaştı
Monaco'dan Galatasaraylıları sevindiren Onyekuru kararı! Galatasaray, Muslera'nın önerdiği Marcelo Saracchi'nin transferinde sona geldi! Mohamed Elneny, Milan'a önerildi!

Son Dakika Haberleri
20:56 Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor
20:55 Son Dakika | Galatasaray'da Mustafa Turgun istifa etti - Son Dakika Spor
20:54 Düzcespor 9 oyuncusu ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor
20:53 Süper Lig: Denizlispor: 0 - Alanyaspor: 3 (İlk Yarı) - Son Dakika Spor
20:51 DPÜ'de düzenlenen Türkiye Sualtı Hokeyi Şampiyonası sona erdi - Son Dakika Spor
20:44 Ünlü futbolcu Ezequiel Garay'ın model eşi, çırılçıplak pozlarını paylaştı - Son Dakika Spor
20:10 Monaco'dan Galatasaraylıları sevindiren Onyekuru kararı! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 21:05:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fileden 3 puan, havuzdan madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]