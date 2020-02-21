Filenin Akrepleri deplasman maçları öncesi avantaj peşinde - Son Dakika
Son Dakika Spor Filenin Akrepleri deplasman maçları öncesi avantaj peşinde - Son Dakika Spor

Filenin Akrepleri deplasman maçları öncesi avantaj peşinde

7 saat önce

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde play-off mücadelesi veren Antalyaspor Kadın Voleybol Takımı, normal sezonda iç sahadaki son maçına yarın çıkacak.

Filenin Akrepleri deplasman maçları öncesi avantaj peşinde, System.String[]

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde play-off mücadelesi veren Antalyaspor Kadın Voleybol Takımı, normal sezonda iç sahadaki son maçına yarın çıkacak.


19 haftası geride kalan ligde 5'inci sırada bulunan Filenin Akrepleri, ilk 4 içinde yer alabilmek için mutlak galibiyet parolası ile çıkacağı maçta Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü ile karşılaşacak.


Antalya Spor Salonu'nda sezonun son iç saha maçına çıkacak olan Berlin Döner Antalyaspor, ligin ilk yarısında deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup ettiği rakibini bir kez daha yenip, son iki haftada deplasmanda oynayacağı 2 maç öncesi avantaj yakalamak istiyor.


Filenin Akrepleri, Antalya Spor Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak olan karşılaşmada taraftarının desteğini bekliyor. - ANTALYA

Antalyaspor, voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gizemli yardımsever Robin Hood, Aksaray'da yardım yaptıkları mahalleli tarafından görüntülendi
Rus kadının emekli maaşıyla ilgili sorduğu soru, Devlet Başkanı Vladimir Putin'i utandırdı Kadın yolcunun iç çamaşırından uyuşturucu çıktı Beşiktaş, Loris Karius ile yola devam etmeyecek

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 19:48:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Filenin Akrepleri deplasman maçları öncesi avantaj peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]