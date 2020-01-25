Filenin Akrepleri Mardin'den galip döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor Filenin Akrepleri Mardin'den galip döndü - Son Dakika Spor

Filenin Akrepleri Mardin'den galip döndü

6 saat önce

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Berlin Döner Antalyaspor kadın voleybol takımı, ligin 15'inci haftasında deplasmanda Mardin Büyükşehir Belediyesi Başakspor ile karşı karşıya geldi.

Filenin Akrepleri Mardin'den galip döndü, System.String[]

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Berlin Döner Antalyaspor kadın voleybol takımı, ligin 15'inci haftasında deplasmanda Mardin Büyükşehir Belediyesi Başakspor ile karşı karşıya geldi.


Mardin Artuklu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 15-25 kazanan Berlin Döner Antalyaspor, ikinci sette de rakibine şans vermedi ve 17-25'lik skorla 2-0 öne geçti. Son sette de 21-25'lik skorla gülen taraf Filenin Akrepleri oldu. Bu sonuçla Berlin Döner Antalyaspor, salondan 3-0 galip ayrılarak son 9 maçının 7'sini kazanmış oldu. Filenin Akrepleri 28 Ocak Salı günü Antalya Spor Salonu'nda Kahramanmaraş Elbistan takımını konuk edecek. - ANTALYA

Antalyaspor, Berlin, Mardin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:43 Kaynak: İHA
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