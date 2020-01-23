Filenin Akrepleri Mardin yolcusu - Son Dakika
Son Dakika Spor Filenin Akrepleri Mardin yolcusu - Son Dakika Spor

Filenin Akrepleri Mardin yolcusu

6 saat önce

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Berlin Döner Antalyaspor, 4 maçlık zorlu periyot öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Filenin Akrepleri Mardin yolcusu, System.String[]

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Berlin Döner Antalyaspor, 4 maçlık zorlu periyot öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.


Oynadığı son 8 maçın 6'sını kazanan Filenin Akrepleri, bu hafta deplasmanda Mardin Büyükşehir Belediyesi Başakspor ile karşılaşacak. Mardin Büyükşehir Belediyesi Başakspor ile Berlin Döner Antalyaspor arasındaki karşılaşma 25 Ocak Cumartesi günü oynanacak.


Baş Antrenör Gökhan Egeli, bir haftada 2'si deplasmanda 3 maç oynayacaklarını hatırlatarak, "Bu hafta Mardin maçı ile başlayan 4 maçlık bir periyoda giriyoruz. Mardin ile deplasmanda oynuyoruz, dönüşte salı günü Kahramanmaraş Elbistan takımı ile oynayacağız. Hafta sonu tekrar Ankara'da Astor ile karşılaşacağız. Ardından da PTT'yi konuk edeceğiz. 4 maçta seri galibiyetler almayı çok istiyoruz. Bu galibiyetler bizim lig başında koyduğumuz hedefler arasında olmasa da oyuncuların kendi aralarında koyduğu play-off hedefi için çok önemli. Oyuncularımız arasında tam bir aile ortamı oluştu. Bu ortam bizim işimizi kolaylaştırıyor" dedi. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:24 Kaynak: İHA
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