Son Dakika Haberleri: Filenin Akrepleri PTT'yi 3-0 yendi
Son Dakika Spor Filenin Akrepleri PTT'yi 3-0 yendi - Son Dakika Spor

Filenin Akrepleri PTT'yi 3-0 yendi

6 saat önce

TVF 2019-2020 Kadınlar Voleybol 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Antalyaspor, Ankara'da PTT'yi 3-0 yenerek galibiyet serisini 2 maça çıkardı.

Filenin Akrepleri PTT'yi 3-0 yendi, System.String[]

TVF 2019-2020 Kadınlar Voleybol 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Antalyaspor, Ankara'da PTT'yi 3-0 yenerek galibiyet serisini 2 maça çıkardı.


Geçen hafta Antalya'da Astor Voleybol PVI takımını 3-1 mağlup eden Filenin Akrepleri, bu hafta son oynanan maçta, PTT'yi evinde 3-0 yenerek ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Maçın başından itibaren mücadeleci oyunu ile rakibine fırsat vermeyen Antalyaspor, ilk seti 25-18, 2'nci seti 26-24 ve 3'üncü seti de 25-21'lik skorlarla kazanarak net bir galibiyet elde etti.


Maçtan 3-0 gibi net bir skorla galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade eden takımımızın Baş Antrenörü Gökhan Egeli "Maçın her anını sayı sayı oynayıp konsantrasyonumuzu hiç bozmadan galibiyete ulaştık. Daha önce söylediğim gibi; savaşan ve kazanmaktan vazgeçmeyen bir takım oluşturmak en büyük hedefimiz. Bütün rakiplerimiz birbirini yenecek güçte ve voleybol açısından çok keyifli, başa baş maçlar oynanıyor" dedi. Egeli, maçın ikinci setini oynanırken talihsiz bir sakatlık geçiren PTT'nin genç pasörüne geçmiş olsun dileklerini de iletti. Filenin Akrepleri, 8'inci hafta maçında, 1 Aralık Pazar günü grupta oynadığı 7 maçın tamamını kazanan lider İlbank ile oynayacak. - ANTALYA

Antalyaspor, voleybol, Ankara, PTT, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:55 Kaynak: İHA
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