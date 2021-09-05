Türkiye: 3
SALON: Hakametsa Arena
HAKEMLER: Fabrice Collados (Fransa), Roy Bensimon (İsrail)KUZEY MAKEDONYA: Gjorgi Gjorgiev, Milev, Madjunkov, Nikola Gjorgiev, Ljaftov, Nikolov (Angelovski, Kostikj, Savovski)TÜRKİYE: Mert Matic, Murat Yenipazar, Ramazan Efe Mandıracı, Vahit Emre Savaş, Adis Lagumdzija, Baturalp Burak Güngör (Beytullah Hatipoğlu, Caner Ergül, Bedirhan Bülbül, Oğuzhan Karasu, Efe Bayram, Yiğit Gülmezoğlu, Oğulcan Yatgın)SETLER: 22-25, 12-25, 15-25SÜRE: 73 dakika (27, 22, 24)
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi.Bu galibiyetle 3'te 3 yapan milli takımda Adis Lagumdzija 16, Vahit Emre Savaş 10 sayıyla oynadı.
Türkiye, C Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın saat 20.00'de Hollanda ile karşılaşacak.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Filenin Efeleri 3'te 3 yaparak gruptan çıkmayı garantiledi - Son Dakika Spor