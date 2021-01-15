Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde namağlup liderliğini sürdürdü - Son Dakika

Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde namağlup liderliğini sürdürdü

2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri ikinci etap ilk maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Bosna Hersek'i 3-0 mağlup etti.

2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri ikinci etap ilk maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Bosna Hersek'i 3-0 mağlup etti. Kuzey Makedonya'da düzenlenen 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemelerinin ikinci etabı başladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, ikinci etabın ilk maçında karşılaştığı Bosna Hersek'i üstün bir oyunun ardından 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Filenin Efeleri, elemelerdeki namağlup liderliğini sürdürdü. Millilerde Efe Bayram 10 sayılık performansıyla öne çıkan isim olurken, genç oyuncuya Metin Toy ve Oğuzhan Karasu 9, Yiğit Gülmezoğlu ve Burak Güngör 8, Adis Lagumdzija 7, Faik Samed 6 ve Burutay Subaşı 2'şer sayıyla eşlik etti. Milliler, gruptaki son maçında yarın TSİ 20.00'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. SALON: BORİS TRAJKOVSKİ Hakemler: Aleksandar Petrovic (Sırbistan), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan) Türkiye: Arslan, Burutay, Vahit Emre, Adis, Yiğit, Oğuzhan, Burak (L), (Metin, Volkan (L), Efe, Arda, Burak, Faik Samed) Bosna Hersek: Bezdrob, Colo, Osmanovic, Makas, Popovic, Ivic, Dominkovic (L) ( Fazlic, Zenovic, Alic, Merdanovic, Hadzic) Setler: 25-9, 25-19, 25-18 Süre: 60 dakika (16, 22, 22) (İHA)

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