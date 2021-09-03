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Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 Yaptı - Son Dakika

Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 Yaptı

03.09.2021 20:57
Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 Yaptı, System.String[]

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ikinci maçında İspanya'yı 3-1 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ikinci maçında İspanya'yı 3-1 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı. Filenin Efeleri, şampiyonanın üçüncü müsabakasında 5 Eylül Pazar günü TSİ 14.00'te Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

Salon: Hakametsa Arena

Hakemler: Benedikt Geukes (Almanya), Stefano Cesare (İtalya)

Türkiye: Mert, Murat, Efe Mandıracı, Emre, Adis, Yiğit, Beytullah (L), Caner (L) (Bedirhan, Burak, Oğulcan)

İspanya: Fornes, Trinidad, Ramon, Ruiz, Colito, Iribarne, Ruiz (L) (Rodriguez, Larranaga (L), Gimeno)

Setler: 25-16, 29-31, 27-25, 25-23

Süre: 2 saat 17 dakika (23, 44, 37, 33) - İSTANBUL

Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 Yaptı
Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 Yaptı
Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 Yaptı
Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 Yaptı

Voleybol Şampiyonası, voleybol, İspanya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 Yaptı - Son Dakika Spor


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