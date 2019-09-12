Son Dakika Haberleri: Filenin efeleri, avrupa şampiyonası'ndaki ilk maçında mağlup
Son Dakika Spor Haber

Filenin efeleri, avrupa şampiyonası'ndaki ilk maçında mağlup

45 dakika önce

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Rusya'ya 3-1 mağlup oldu.

Filenin efeleri, avrupa şampiyonası'ndaki ilk maçında mağlup, System.String[]
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Rusya'ya 3-1 mağlup oldu.
Türkiye, 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Rusya ile karşı karşıya geldi. Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da bulunan Dvorana Center Stozice'de oynanan mücadelede Milli takım, rakibine 13-25, 25-23, 17-25 ve 15-25'lik setlerle 3-1 yenildi.
Filenin Efeleri, C Grubu'ndaki 2'nci maçında yarın, TSİ 18.30'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.
SALON: Dvorana Center Stozice
HAKEMLER: Aleksandar Petrovic (Sırbistan), Jan Krticka (Çek Cumhuriyeti)
TÜRKİYE: Oğuzhan, Arslan, İzzet, Faik Samed, Adis, Yiğit, Burak (L) (Batuhan, Burak, Volkan (L), Vahit Emre, Arslan, Metin, Doğukan)
RUSYA: Volkov, Volvich, Kobzar, Kliuka, Iakovlev, Mikhailov, Golubev (L) (Semyshev, Andreev (L), Butko)
SETLER: 13-25, 25-23, 17-25, 15-25
SÜRE: 1 saat 34 dakika (20', 28', 25', 21')


voleybol, Avrupa, Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Arda Turan'ın aldığı hapis cezası Avrupa'da gündem oldu
Bakan Çavuşoğlu: S-400'leri çalıştıracağız Atletico Madrid, Vedat Muriqi'nin peşine düştü! Son Dakika: Bakan Albayrak'tan Merkez Bankası'nın faiz kararına ilk yorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 18:22:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filenin efeleri, avrupa şampiyonası'ndaki ilk maçında mağlup
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]