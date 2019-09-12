Son Dakika Haberleri: Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında mağlup
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Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında mağlup

1 saat önce

Türkiye, 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Rusya ile karşı karşıya geldi.

Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında mağlup, System.String[]

Türkiye, 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Rusya ile karşı karşıya geldi. Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da bulunan Dvorana Center Stozice'de oynanan mücadelede Milli takım, rakibine 13-25, 25-23, 17-25 ve 15-25'lik setlerle 3-1 yenildi.


Filenin Efeleri, C Grubu'ndaki 2'nci maçında yarın, TSİ 18.30'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.


SALON: Dvorana Center Stozice


HAKEMLER: Aleksandar Petrovic (Sırbistan), Jan Krticka (Çek Cumhuriyeti)


TÜRKİYE: Oğuzhan, Arslan, İzzet, Faik Samed, Adis, Yiğit, Burak (L) (Batuhan, Burak, Volkan (L), Vahit Emre, Arslan, Metin, Doğukan)


RUSYA: Volkov, Volvich, Kobzar, Kliuka, Iakovlev, Mikhailov, Golubev (L) (Semyshev, Andreev (L), Butko)


SETLER: 13-25, 25-23, 17-25, 15-25


SÜRE: 1 saat 34 dakika (20', 28', 25', 21')

Türkiye, Avrupa, Rusya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:40 
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