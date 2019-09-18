Son Dakika Haberleri: Filenin efeleri, belarus'u 3-1 mağlup etti
Son Dakika Spor Haber

Filenin efeleri, belarus'u 3-1 mağlup etti

23 dakika önce

Belarus: 3-1SALON: Dvorana Center StoziceHAKEMLER: Jan Krticka (Çekya), Milan Rajkovic (Hırvatistan)TÜRKİYE: Oğuzhan, Arslan, Burak, Doğukan, Adis, Yiğit, Burak (L), Volkan (L) (Selçuk, İzzet, Faik Samed, Metin)BELARUS: Shmat, Tsiushkevich, Charapovich, Busel, Udrys, Radziuk(Zabarouski,...

Filenin efeleri, belarus'u 3-1 mağlup etti, System.String[]
Belarus: 3-1

SALON: Dvorana Center Stozice
HAKEMLER: Jan Krticka (Çekya), Milan Rajkovic (Hırvatistan)
TÜRKİYE: Oğuzhan, Arslan, Burak, Doğukan, Adis, Yiğit, Burak (L), Volkan (L) ( Selçuk, İzzet, Faik Samed, Metin)
BELARUS: Shmat, Tsiushkevich, Charapovich, Busel, Udrys, Radziuk(Zabarouski, Antanovich, Miskevich, Kurash
SETLER: 25-21, 26-24, 20-25, 25-19
SÜRE: 118 dakika (30, 33, 28, 27)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu'ndaki dördüncü maçında Belarus'u 3-1 mağlup etti.
Dvorana Center Stozice'de oynanan mücadelede Türkiye, rakibini 30-28, 25-16 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup etti.
Türkiye, gruptaki son maçını yarın TSİ 21.30 Finlandiya ile oynayacak.


Hırvatistan, Türkiye, Belarus, Milan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Ruhani'ye incirli ağırlama
Türkiye'nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ TEKNOFEST'te TRT, kuruma bin 422 personel alındığı iddiasını yalanladı Öğrenciler, TEKNOFEST kapsamında kurulan AFAD çadırında projelerini sergiliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 00:31:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filenin efeleri, belarus'u 3-1 mağlup etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]