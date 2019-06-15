Filenin Efeleri, grubun son maçında Letonya'ya konuk olacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa
Altın Ligi A Grubu 6. maçında yarın deplasmanda Letonya
ile karşı karşıya gelecek. 2019 CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele eden ve oynadığı 5 karşılaşma sonunda namağlup lider durumda bulunan A Erkek Milli Takımı, A Grubu'ndaki son maçında yarın TSİ 18.10'da Letonya'ya konuk olacak. Letonya'nın başkentki Riga
'da bulunan Daugava Spor Salonu'nda oynanacak mücadeleyi Daniel Apanowicz (Almanya
) - Salvis Kurtiss (Letonya) hakem ikilisi yönetecek. Filenin Efeleri'nin CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'nda daha önce oynadığı karşılaşmalarda aldığı sonuçlar şöyle:
1.Maç | Türkiye
- Letonya: 3-0 (25-21, 26-24, 25-20) 2.Maç | Belçika
- Türkiye: 1-3 (25-22, 14-25, 22-25, 21-25) 3.Maç | Slovakya
- Türkiye: 0-3 (20-25, 18-25, 17-25) 4.Maç | Türkiye - Slovakya: 3-0 (25-15, 25-11, 25-17) 5.Maç | Türkiye - Belçika: 3-1 (25-20, 23-25, 25-14, 25-16)
(İHA)