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Filenin Efeleri, hazırlık maçında Japonya'yı mağlup etti

7 dakika önce

A Milli Erkek Voleybol Takımı, İstanbul'da hazırlık maçında karşılaştığı Japonya'yı 3-0 mağlup etti.

Filenin Efeleri, hazırlık maçında Japonya'yı mağlup etti, System.String[]

A Milli Erkek Voleybol Takımı, İstanbul'da hazırlık maçında karşılaştığı Japonya'yı 3-0 mağlup etti.

Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası çalışmalarını İstanbul'da sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık karşılaşmasında Japonya ile karşı karşıya geldi. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelede rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen milliler, ilk seti 25-22, ikinci seti 25-19, üçüncü seti 25-22'lik üstünlükle tamamlayarak sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından oynanan ekstra seti de ay-yıldızlılar 25-23 kazandı.

(İHA)

voleybol, Japonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:05 Kaynak: İHA
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