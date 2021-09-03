Filenin Efeleri, İspanya'yı 3 - 1 yendi

Türkiye , C Grubu'ndaki üçüncü maçında 5 Eylül Pazar günü saat 14.00'te Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında İspanya 'yı 3 - 1 mağlup etti. Bu sonuçla milliler 2'de 2 yaptı.Milli takımda Adis Lagumdzija 21, Ramazan Efe Mandıracı 19 sayıyla oynadı.

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