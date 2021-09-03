Filenin Efeleri, İspanya'yı 3 - 1 yendi

SALON: Hakametsa Arena
HAKEMLER: Benedikt Geukes (Almanya), Stefano Cesare (İtalya)TÜRKİYE: Mert Matic, Murat Yenipazar, Ramazan Efe Mandıracı, Vahit Emre Savaş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Caner Ergül, Bedirhan Bülbül, Baturalp Burak Güngör, Oğulcan Yatgın)İSPANYA: Fornes, Trinidad de Haro, Ferragut, Ruiz, Colito, Iribarne (Posadas, Ledo, Vigil, Rubio, Perez)SETLER: 25-16, 29-31, 27-25, 25-23SÜRE: 137 dakika (23, 44, 37, 33)
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında İspanya'yı 3 - 1 mağlup etti. Bu sonuçla milliler 2'de 2 yaptı.Milli takımda Adis Lagumdzija 21, Ramazan Efe Mandıracı 19 sayıyla oynadı.
Türkiye, C Grubu'ndaki üçüncü maçında 5 Eylül Pazar günü saat 14.00'te Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.
Kaynak: DHA
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