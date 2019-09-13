Son Dakika Haberleri: Filenin efeleri, kuzey makedonya'yı 3-0 mağlup etti
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Filenin efeleri, kuzey makedonya'yı 3-0 mağlup etti

1 saat önce

Türkiye: 0-3SALON: Dvorana Center StoziceHAKEMLER: Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz), Aleksandar Petrovic (Sırbistan)K.

Filenin efeleri, kuzey makedonya'yı 3-0 mağlup etti, System.String[]
Türkiye: 0-3

SALON: Dvorana Center Stozice
HAKEMLER: Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz), Aleksandar Petrovic (Sırbistan)
K.MAKEDONYA: Milev, Madjunkov, Gjorgiev, Ljaftov, Nikolov, Despotovski, Angelovski (L) (Milkov, Andonov, Mihailov)
TÜRKİYE: Burak, Oğuzhan, Adis, Yiğit, Doğukan, Selçuk, Burak (L) (Vahit Emre, İzzet, Faik Samed)
SETLER: 20-25, 23-25, 13-25
SÜRE: 76 dakika (26, 28, 22)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 yendi.
Filenin Efeleri, 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ikinci maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi. Dvorana Center Stozice'de oynanan mücadelede milliler, rakibi karşısında ilk seti 25-20, ikinci seti 25-23, üçüncü seti de 25-13'lük skorla üstün tamamlayarak sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Ay yıldızlılar, C Grubu'ndaki üçüncü maçında 15 Eylül Pazar günü TSİ 21.30'da ev sahibi Slovenya ile karşılaşacak.


Makedonya, Portekiz, voleybol, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:35 Kaynak: DHA
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